Ocean Viking : la France décide de procéder à l'évacuation sanitaire de quatre passagers

La France a annoncé ce jeudi l'évacuation sanitaire de quatre passagers, trois migrants et un accompagnant, qui étaient à bord de l'Ocean Viking.

Même si Paris n’a pas encore pris de décision officielle sur l'accueil des 234 migrants à bord du navire humanitaire, le gouvernement français a annoncé ce jeudi l'évacuation sanitaire de quatre passagers, trois migrants et un accompagnant.

Alors que le bras de fer se poursuit entre l'Italie et la France autour du sort du navire humanitaire Ocean Viking et de ses passagers, le gouvernement français a annoncé ce jeudi 10 novembre l'évacuation sanitaire de quatre passagers, trois migrants et un accompagnant.

« Le secrétariat général de la mer, sur instruction de la première ministre, met en œuvre une opération d'évacuation sanitaire en mer de quatre migrants actuellement à bord de l'Ocean Viking », a annoncé dans un communiqué l'instance dirigée par l'ancien préfet de police de Paris Didier Lallement.

Selon l'ONG SOS Méditerranée, il s'agit de trois migrants « dans un état de santé grave » et d'un accompagnant :

« L'un des patients est instable et ne réagit pas aux soins prodigués à bord depuis le 27 octobre. Les deux autres ont subi des blessures en Libye qui, en raison du long délai de traitement, risquent maintenant d'avoir des conséquences négatives à long terme », a indiqué une porte-parole de SOS Méditerranée auprès de l'AFP.

Les opérations de secours ont commencé en fin de matinée. Un hélicoptère de l'armée de l'air avec une équipe médicale à bord a décollé de Corse pour emmener les personnes vers l'hôpital de Bastia.

En tout, 234 migrants, dont une cinquantaine d'enfants, sont à bord de ce navire de l'ONG SOS Méditerranée. L’embarcation attend depuis 20 jours d'accoster en Europe.

L’Italie a refusé de l'accueillir, une attitude jugée « inacceptable » par Paris.

Le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, s'est dit prêt à accueillir le navire humanitaire, des rumeurs faisaient état jeudi d'un accostage au port de Toulon.

La présidente Renaissance de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, interrogée dans C à vous sur France 5, a indiqué qu’elle était favorable à l'accueil :

« La tradition française est une tradition d'accueil (...). Il y a le droit, mais il y a aussi ce qu'on doit faire en tant qu'êtres humains à l'égard d'autres êtres humains ».

