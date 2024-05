Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron propose la piste du référendum sur la réforme contestée du corps électoral

Emmanuel Macron est prêt à soumettre au référendum national la réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie.

Après sa visite en Nouvelle-Calédonie et les émeutes, le président de la République essaye de prôner l’apaisement. Le chef d'Etat a rappelé que sa volonté initiale était que les élus calédoniens s'entendent sur « un accord global qui viendrait enrichir le texte déjà voté par le Parlement ».

Alors que la situation reste extrêmement tendue en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron a confié qu’il était prêt à soumettre au référendum national la réforme contestée du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, notamment si les élus locaux échouaient à s'accorder entre eux sur le sujet. Le chef de l’Etat s’est confié sur ce sujet sensible dans un entretien au Parisien publié ce samedi 25 mai :

« Je peux aller à tout moment au référendum », a confié Emmanuel Macron.

Cette réforme a déjà été adoptée par le Sénat puis l'Assemblée. Le président de la République a confié que sa volonté initiale était que les élus calédoniens s'entendent sur « un accord global qui viendrait enrichir le texte déjà voté par le Parlement ».

Malgré la visite d'Emmanuel Macron, la situation reste difficile en Nouvelle-Calédonie. Les violences se poursuivent. Des barrages sont toujours installés sur les routes.

Après deux semaines d’émeutes, le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie a fait état de « plus de 370 » interpellations sur l'archipel. Il a également indiqué que « 115 policiers et gendarmes ont été blessés » et que le « bilan des personnes décédées s'élève à sept morts, dont deux gendarmes ».