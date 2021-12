Nouvel An : à Strasbourg, un couvre-feu sera instauré pour les moins de 16 ans pour endiguer les violences urbaines du 31 décembre

Une photo prise le 1er janvier 2020 montre une voiture incendiée après le réveillon du Nouvel An dans la banlieue de Strabourg.

Un arrêté préfectoral va imposer un couvre-feu pour les moins de 16 ans le soir du réveillon, dans sept communes de l’agglomération strasbourgeoise, selon des informations du Monde et du Parisien. Cette mesure a été décidée à la mi-décembre par la préfecture du Bas-Rhin pour limiter les incidents et les scènes de violences urbaines, notamment l'incendie de véhicules. A Strasbourg, le réveillon de la Saint-Sylvestre est traditionnellement célébré avec des pétards, des feux d’artifice et parfois avec des mortiers.

Le passage à la nouvelle année s’accompagne aussi de dégradations (des poubelles, des voitures) sont pris pour cibles et incendiés.

L’année 2020 avait été plutôt calme, en raison du couvre-feu à l’échelle nationale avec les mesures sanitaires. Plus de deux cents véhicules avaient été brûlés lors du réveillon de 2019. Les vidéos qui avaient circulé sur les réseaux sociaux avaient entraîné une surenchère entre les quartiers à l’Elsau, Cronenbourg ou Hautepierre, selon des informations du Monde.

Un vaste dispositif de prévention et d’interdiction a été mis en place, en plus du couvre-feu. La vente, le transport et la détention d’artifices et de pétards sont proscrits depuis le 1er décembre. La vente de carburant à emporter l’est depuis le 25 décembre, et la vente et la consommation d’alcool sera interdite sur la voie publique le soir du réveillon.

Depuis 2020 et avec l’arrivée de la municipalité Europe Ecologie-Les Verts, d’autres mesures ont été prises, notamment l’accès gratuit à des parkings gardés pour se prémunir d’éventuels incendies ou d’être visé par les incendiaires le soir du 31 décembre.