Nestlé reconnaît dans un document interne que la plupart de ses aliments ne sont pas bons pour la santé

Une photographie prise le 19 novembre 2020 montre le logo du géant suisse de l'alimentation Nestlé à son siège à Vevey.

Nestlé a reconnu dans une note interne que plus de 60 % de ses produits ne peuvent pas être qualifiés de bons pour la santé. Après la fuite de ce document, dévoilé par la rédaction du Financial Times, le groupe assure « travailler sur un projet à l'échelle de l'entreprise » afin de mettre à jour sa stratégie en termes de nutrition et de santé.

Selon une note interne, 60 % des produits Nestlé ne sont pas « sains » d'un point de vue nutritionnel et donc pas bons pour la santé. La fuite de ce document interne révèle qu’une grande majorité des grands produits de consommation et boissons du groupe ne répondent pas à « la définition de santé ». Une majorité des produits vendus par le numéro un mondial de l’alimentation ne sont pas « sains » et « certains de ses produits et gammes ne seront jamais « bons pour la santé », en dépit des efforts pour les améliorer », selon les révélations du Financial Times, qui a eu accès au document.

Dans cette présentation interne diffusée aux cadres dirigeants, seuls 37 % de ses produits et boissons obtiennent une note supérieure à 3,5 étoiles dans le système de notation à 5 étoiles, utilisé en Australie. La note de 3,5 représente le seuil considéré comme bon pour la santé dans ce système mis au point pour guider les consommateurs dans leurs achats, à l’image du système Nutriscore appliqué en France.

Dans le détail et selon le Financial Times, « pus de 60 % de ses boissons et produits alimentaires vendus sous des marques grand public [Nescafé, Nestea, Maggi, Buitoni…] ne peuvent être qualifiés de « sains selon des critères attestés »».

70 % des produits alimentaires n’ont pas atteint ce seuil, 96 % des boissons (à l’exception du café) et 99 % des glaces et confiseries.

En revanche, 82 % des eaux et 60 % des produits laitiers atteignent bien ce seuil de qualité de 3,5.

« Notre portefeuille est toujours sous-performant par rapport aux critères de santé dans un paysage où la pression réglementaire et les exigences des consommateurs grimpent en flèche », selon les conclusions de cette note.

Suite à cette fuite, le groupe suisse a réagi ce lundi en affirmant être en train de travailler sur sa stratégie concernant ses produits alimentaires.

Selon le Financial Times, Nestlé est en train « d’examiner quels nouveaux engagements prendre sur la nutrition » et devrait « dévoiler un nouveau plan cette année ».