Échec et mat ?

Guerre commerciale : Et si Donald Trump était en train de faire la preuve que l’UE ne peut pas être un projet de puissance ?

Tiraillée entre la fermeté prônée par certains États membres et le réalisme commercial de l’Allemagne et de l’Italie, l’Union européenne s’apprête à négocier à reculons face à la Maison-Blanche : un tarif plafonné à 10 % vaudrait, selon Berlin, mieux qu’une escalade incontrôlable. Mais ce choix met en lumière le vrai talon d’Achille du projet européen : conçu pour la prospérité intérieure, il peine encore à endosser le « costume » d’une puissance géostratégique capable d’un rapport de force global, faute d’une volonté commune et d’un instinct de tueur.