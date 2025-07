English ?

Ces quartiers entiers du Royaume-Uni où il ne reste plus d’Anglais ni de gens qui le parlent…

À la Kobi Nazrul Primary School de Whitechapel, 92 % des 243 élèves sont bangladais et parlent bengali, reflet d’un East End métamorphosé où pubs cockneys et pie-and-mash ont laissé place aux abayas et drapeaux palestiniens. Pour ses détracteurs, cette enclave illustre la progression rapide de l’islam au Royaume-Uni : natalité deux fois plus forte que celle des autochtones, prénom « Mohammed » en tête des naissances, sondages pointant une montée de l’intolérance religieuse et le poids croissant de la charia. À Tower Hamlets, bastion du controversé maire Lutfur Rahman, l’inspection Ofsted vante pourtant des résultats « bons », alimentant le débat sur l’avenir culturel et politique de l’Angleterre.