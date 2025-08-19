Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Matthew Perry s'exprime sur scène lors de la 64e cérémonie des Primetime Emmy Awards au Nokia Theatre LA Live le 23 septembre 2012 à Los Angeles. (Image d'illustration)
Hollywood

Mort de Matthew Perry : Jasveen Sangha, « reine de la kétamine », va plaider coupable

La prévenue, poursuivie pour cinq chefs fédéraux (tenue d’un lieu de trafic, distributions de kétamine dont une ayant causé la mort), aurait alimenté une chaîne d’approvisionnement destinée à l’acteur via un intermédiaire et son assistant. Quatre co-inculpés ont aussi opté pour le plaidoyer. Au-delà du choc, l’affaire éclaire le « marché gris » de la kétamine, légale en thérapie mais détournée dans le milieu du divertissement. Avec ce cinquième plaidoyer, la justice fédérale s’apprête à clore un chapitre où luxe, addiction et réseaux d’influence se sont mêlés.

