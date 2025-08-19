Justiceil y a 3 heures
Hollywood
Mort de Matthew Perry : Jasveen Sangha, « reine de la kétamine », va plaider coupable
La prévenue, poursuivie pour cinq chefs fédéraux (tenue d’un lieu de trafic, distributions de kétamine dont une ayant causé la mort), aurait alimenté une chaîne d’approvisionnement destinée à l’acteur via un intermédiaire et son assistant. Quatre co-inculpés ont aussi opté pour le plaidoyer. Au-delà du choc, l’affaire éclaire le « marché gris » de la kétamine, légale en thérapie mais détournée dans le milieu du divertissement. Avec ce cinquième plaidoyer, la justice fédérale s’apprête à clore un chapitre où luxe, addiction et réseaux d’influence se sont mêlés.
Vu sur: Libération