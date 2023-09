Moins de Français se revendiquent de gauche mais ils aspirent à plus de redistribution, selon un sondage Ifop

Julien Bayou, Fabien Roussel, Mathilde Panot, Olivier Faure lors d'un débat dans le cadre de la Fête de l'Humanité, en septembre 2022.

A l’occasion de la Fête de l’Huma, l’Ifop et le journal l’Humanité ont publié un nouveau baromètre sur les marqueurs de la gauche, son évolution et sur ce que représentait le fait d’« être de gauche aujourd’hui ».

L’Ifop et le journal l’Humanité ont publié un nouveau baromètre sur les marqueurs de la gauche à l’occasion de la Fête de l’Huma. La proportion de personnes s’identifiant à gauche ces dernières années recule (42 % des sondés en 2020, 45 % en 2021 puis 2022, et finalement 43 % en 2023).

Selon les enseignements de ce sondage, le clivage gauche-droite perdure en France : 76 % des sympathisants de gauche pensent qu’il existe toujours des différences nettes avec la droite.

L’Ifop, dans le cadre de ce baromètre, a identifié plusieurs clivages. Les personnes de gauche considèrent que l’immigration est une chance pour la France (53 % pensent qu’elle rapporte plus que ce qu’elle coûte alors que seulement 24 % des personnes de droite partagent cette opinion).

67 % des personnes de gauche souhaitent donner le droit de vote aux élections municipales à tous les étrangers vivant en France depuis plusieurs années, contre 33 % des sympathisants de droite.

Concernant les violences policières, 69 % des personnes de gauche interrogés estiment que c’est une réalité aujourd’hui en France. 41 % des personnes de droite partagent cette analyse.

Jean-Luc Mélenchon reste le favori des sympathisants de gauche (40% d’entre eux pensent que c’est la personnalité politique l’incarnant le mieux) mais est challengé par le leader communiste Fabien Roussel qui, lui, est préféré par l’ensemble des Français (39% de citations).

Concernant l’avenir de l’alliance de laNUPES, les sympathisants de gauche et l’ensemble des Français peinent à lui imaginer une suite : 64% des personnes de gauche pensent que la coalition va disparaître, comme 72 % des Français.

« Les Français se qualifiant de gauche n’ont jamais été aussi peu nombreux depuis que nous réalisons cette étude. Pour autant, nous observons aussi un véritable enracinement de la gauche. Le sentiment d’appartenance à cette famille politique est massivement partagé dans l’ensemble des catégories de la société », a précisé Frédéric Dabi, directeur général de l’Ifop.

Les Français qui se déclarent de droite tendent de plus en plus à se rapprocher des revendications de gauche sur certaines questions

Selon Frédéric Dabi, les Français qui se déclarent de droite tendent de plus en plus à se rapprocher des revendications de gauche sur certaines questions. 87 % des personnes interrogées considèrent ainsi que les « richesses du pays ne doivent pas être accaparées par une minorité ». 84 % pensent que les aides publiques accordées aux entreprises devraient être conditionnées à des « contreparties environnementales et sociales ». Et 80 % sont favorables à ce que les « très grands profits réalisés par les entreprises de l’énergie et de l’agroalimentaire soient taxés ».

Ces trois propositions fondamentalement de gauche se trouvent être celles où l’avis des citoyens de gauche et celui de l’ensemble des Français convergent le plus. « Autrefois, le clivage entre la gauche et la droite se jouait sur la question de taxer les richesses. Sur cette question-là, sur celle des services publics, celle des relocalisations et de la souveraineté industrielle. Les revendications de la gauche sont devenues celles de la majorité des Français. Et l’engagement en faveur du climat apparaît comme étant de gauche aux yeux des Français. Il y a là aussi une victoire culturelle de la gauche », confie Frédéric Dabi.