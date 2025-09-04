Franceil y a 1 heures
Glam, paillettes et horreur
Miss France : derrière la couronne, révélations glaçantes sur l’omerta et les abus
Dans Miss France, du rêve à la réalité, Hubert Guérin, ancien collaborateur de Geneviève de Fontenay, lève le voile sur un univers bien plus sombre qu’il n’y paraît. Témoignages à l’appui, il décrit une machine à broyer où des jeunes femmes racontent dépression, isolement, violences sexuelles et silences forcés, loin de l’image glamour véhiculée chaque année à la télévision.
Vu sur: Le Dauphiné Libéré