Best-Of du 23 au 29 août

Franceil y a 1 heures
Anciennes lauréates de Miss France applaudissant sur scène lors d’un hommage rendu à Geneviève de Fontenay, fondatrice et ancienne présidente du comité Miss France, décédée le 1er août 2023, pendant l’élection de Miss France 2024 à Dijon, dans le centre-est de la France, le 16 décembre 2023. (Image d'illustration) © AFP or licensors
Glam, paillettes et horreur

Miss France : derrière la couronne, révélations glaçantes sur l’omerta et les abus

Dans Miss France, du rêve à la réalité, Hubert Guérin, ancien collaborateur de Geneviève de Fontenay, lève le voile sur un univers bien plus sombre qu’il n’y paraît. Témoignages à l’appui, il décrit une machine à broyer où des jeunes femmes racontent dépression, isolement, violences sexuelles et silences forcés, loin de l’image glamour véhiculée chaque année à la télévision.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

