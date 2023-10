Manifestations pro-palestiniennes : « On laisse hurler Allah Akbar à 500 mètres du Bataclan », dénonce Jordan Bardella

Des manifestants rassemblés place de la République lors d'un rassemblement en soutien à Gaza à Paris, le 22 octobre 2023.

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, le 7 octobre, plusieurs manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu dans le monde. Ces rassemblements ont été marqués par des incidents aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne. De nombreuses manifestations ont été organisées en France également, sur la place de la République à Paris. Des manifestants ont notamment scandé le slogan Allah Akbar à Paris ces derniers jours. Invité du "Grand Rendez-Vous" d'Europe 1/ CNews/ Les Échos ce dimanche, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s’est exprimé sur ces manifestations pro-palestiniennes.

Selon Jordan Bardella, "la vérité, c'est que l'idéologie islamiste est déjà sur le sol français. Le Hamas, il est déjà sur le sol français et les barbares sont d'ores et déjà parmi nous. On l'a encore vu dans ces manifestations pro-palestiniennes où, dans notre pays qui a connu 273 morts du fondamentalisme islamiste, on laisse hurler Allah Akbar à 500 mètres du Bataclan".

Jordan Bardella estime que "maintenant, c'est à la discrétion des préfets, en fonction du potentiel risque d'atteinte à l'ordre public, que ces manifestations doivent être organisées".

Le dirigeant du RN a confié avoir été choqué par les propos entendus lors du rassemblement pro-palestinien place de la République jeudi soir :

"Rendez-vous compte, on est passé, en 8 ans seulement, de Je suis Charlie à Allah Akbar. Quand on hurle Allah Akbar le jour de l'enterrement de Dominique Bernard, dans un pays qui compte 273 français tués du fondamentalisme islamiste et 30 ressortissants lâchement assassinés par la barbarie et le totalitarisme islamique au Moyen-Orient, on ne vit pas dans le même pays. Et en réalité, aujourd'hui ces militants-là ne se battent plus pour un État palestinien mais pour la Oumma".

Selon Jordan Bardella ces manifestations peuvent dégénérer, comme en Allemagne où une soixantaine de policiers ont été blessés.

Le président du Rassemblement national estime que ces manifestations traduisent aujourd'hui une "ré-islamisation" de la cause palestinienne.

Invité ce dimanche du Grand Jury-RTL-Le Figaro-M6, Xavier Bertrand, le patron LR de la région Hauts-de-France, s’est aussi exprimé sur la question des manifestations pro-palestiniennes. Xavier Bertrand ne veut laisser place à aucune complaisance avec le Hamas, après le rassemblement de jeudi dans la capitale en soutien à la Palestine.

"Ce jour-là, d’entendre résonner Allah Akbar, alors que c’est ce qu’a crié le terroriste d’Arras... (...) Les proches de Dominique Bernard ont dû se dire : quelle indécence ! ", s’est indigné Xavier Bertrand.

Lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-M6, Xavier Bertrand s’est dit favorable à une "interdiction dans chacun des départements" des manifestations en soutien à la Palestine qui sont, selon lui, susceptibles de présenter "un trouble à l’ordre public" :

"Si dans une seule manifestation, on entend un soutien au Hamas, cela veut dire que c’est de l’apologie au terrorisme. On ne peut faire preuve d’aucune complaisance".