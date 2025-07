Choc à tartiner

Tempête dans un pot de pâte à tartiner : l’UE s’enflamme sur les noisettes halal

Saisie en masse par les douanes françaises, El Mordjene (pâte à tartiner algérienne halal) a enflammé les réseaux sociaux et déclenché une vague de polémiques bien au-delà du rayon confiserie. Accusée de contourner les normes européennes sur les produits laitiers, elle est perçue par une partie de la diaspora comme une victime symbolique du racisme, de l’islamophobie et de l’héritage colonial. Derrière cette guerre de pots se profile un affrontement bien plus vaste : entre protectionnisme économique, identités post-migratoires, héritages coloniaux refoulés et soupçons d’“apartheid réglementaire”. Faut-il y voir une simple question de conformité ou un énième épisode d’un choc des civilisations à la française, version pâte à tartiner ?