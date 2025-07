Opacité

Retraites : l’énorme mensonge qui plombe ET la démocratie française ET l’avenir des Français

Pour Stéphane Vojetta, nos retraites reposent sur des règles comptables trompeuses qui occultent un déficit d’environ 50 milliards € par an. Cette opacité, entretenue par élus et syndicats, fait peser la facture sur les actifs et les générations futures. Il exhorte à réformer d’urgence les normes et à créer une caisse dédiée aux fonctionnaires pour éviter le crash budgétaire et l’appel au FMI.