Ce mega tremblement de terre politique qui se prépare au Royaume-Uni

À peine un an après son raz-de-marée électoral, le Parti travailliste britannique s’effondre dans les sondages. Le gouvernement Starmer, qui avait promis des sacrifices, fait face à une fronde interne, des mesures impopulaires, et une opinion publique en plein désenchantement. Des figures majeures du Labour pourraient perdre leur siège. Dans ce contexte, le Reform Party de Nigel Farage grimpe en flèche et bouleverse l’ordre établi. Crise conjoncturelle ou recomposition politique durable ? La chercheuse Sophie Loussouarn analyse un paysage britannique fracturé, où plus aucun parti ne semble capable d’incarner une vision claire.