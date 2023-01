Manifestations contre la réforme des retraites : la mobilisation « est au-delà de ce qu'on pensait », se félicite Laurent Berger (CFDT)

Les leaders syndicaux, dont Laurent Berger et Philippe Martinez, lors de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites le jeudi 19 janvier, à Paris.

La France connaît sa première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce jeudi 19 janvier. Les manifestants protestent contre le report de l'âge légal de départ à 64 ans. La mobilisation contre la réforme des retraites « est au-delà de ce qu'on pensait », s’est félicite Laurent Berger (CFDT). Pour Philippe Martinez (CGT), « le million de manifestants va être dépassé » à travers le pays.

Le cortège parisien s'est élancé depuis la place de la République jusqu’à la place de la Nation.

Le Snes-FSU, premier syndicat enseignant du secondaire, a annoncé que 65% des enseignants de collèges et lycées étaient grévistes. Le syndicat a évoqué « des pics à plus de 80 % dans certains établissements » et « des collèges fermés dans plusieurs académies ».

Selon le ministère de l'Education nationale, 42,35% des enseignants sont grévistes dans le primaire et 34,66% dans le secondaire.

La CGT a annoncé dans la matinée qu'entre 70% et 100% d'employés étaient grévistes dans la plupart des raffineries TotalEnergies du pays.

Emmanuel Macron et l'exécutif ont mis en garde contre un « blocage » du pays. La Première ministre Elisabeth Borne a défendu un projet « porteur de progrès social pour le pays ».

Le texte de la réforme des retraites sera présenté en Conseil des ministres lundi 23 janvier. Le gouvernement souhaite reporter l'âge légal de départ à 64 ans, un allongement accéléré de la durée de cotisation et la suppression des régimes spéciaux.