Loi immigration : François Bayrou reconnaît « des états d'âme » au sein de la majorité mais « ne croit pas » au risque d'implosion

François Bayrou s'est confié au micro de RTL sur le projet de loi immigration.

Après le rejet de la loi immigration, François Bayrou a fait part de son inquiétude et considère qu’une « nouvelle marche » a été « descendue dans la démocratie ».

Selon lui, les oppositions « ont préféré ne pas examiner le texte alors qu'elles ont été élues pour ça, alors que chacun disait que ce texte est important ou grave ».

« Il y a une marche de plus descendue dans le reniement de la démocratie représentative », considère François Bayrou.

Lors de cette interview, le président du Modem s’est positionné en faveur d'un éventuel accord au sein de la commission mixte paritaire.

Dans le texte du Sénat, « il y a des choses qui me conviennent et que je trouve tout à fait acceptables », a confié François Bayrou, tout en indiquant qu’il s'exprimait « à titre personnel » et non pas au nom des députés MoDem. Certains d’entre eux sont en effet réticents à voter la loi immigration.

François Bayrou a confié « ne pas croire » aux risques d'éclatement de la majorité en cas de trop nombreuses concessions accordées à la droite, malgré les « spéculations » et les « états d'âmes ».