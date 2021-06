Loi bioéthique : Olivier Véran confirme que des couples de femmes pourront « s'inscrire dans des parcours PMA dès la rentrée »

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, donne une conférence de après une visite dans un centre de vaccination Covid-19, le 24 avril 2021.

Olivier Véran a promis devant l'Assemblée nationale que des couples de femmes pourront « s'inscrire dans des parcours PMA dès la rentrée », une fois le projet de loi de bioéthique définitivement adopté cet été. Le ministre de la Santé a officiellement donné le coup d'envoi des débats en nouvelle lecture de ce projet de loi, selon des informations de France Info. Ce dispositif doit aussi permettre l’ouverture à la procréation médicalement assistée aux femmes seules.

« Après près d'un an et demi d'une crise sanitaire qui a profondément bouleversé la vie des Français et la vie de cette assemblée, je ne peux m'empêcher de voir dans le retour de ce texte devant le Parlement le signe d'un pays qui regarde à nouveau l'avenir avec confiance, avec exigence (…) La famille française s'agrandit dans la diversité de ses modèles et la richesse de ses configurations. C'est un enjeu d'égalité ».

Outre l'ouverture de la PMA, le projet gouvernemental prévoit aussi une réforme de la filiation et de l'accès aux origines. L’autoconservation des ovocytes ou la recherche sur les cellules souches embryonnaires seront aussi au cœur des débats.

Selon Olivier Véran, « ce texte ne satisfera pas tout le monde, mais il sera un texte équilibré, ambitieux sans être aventurier, et responsable sans être tiède ».

Plus de 1.500 amendements seront étudiés jusqu'à vendredi.