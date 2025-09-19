Economieil y a 1 heures
Haro sur les riches
L’Europe face au défi de la richesse : entre « taxe Piketty », « taxe Zucman » et référendum suisse, les grandes fortunes sont visées dans plusieurs pays européens
Après la querelle française autour de la « taxe Zucman », plusieurs pays européens se penchent à leur tour sur la fiscalité des ultra-riches. De la Norvège au Royaume-Uni, en passant par la Suisse et l’Espagne, le débat sur l’opportunité de taxer les patrimoines les plus élevés est relancé, sur fond de finances publiques sous pression et d’inégalités croissantes.
Vu sur: BFMTV