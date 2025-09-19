Haro sur les riches

L’Europe face au défi de la richesse : entre « taxe Piketty », « taxe Zucman » et référendum suisse, les grandes fortunes sont visées dans plusieurs pays européens

Après la querelle française autour de la « taxe Zucman », plusieurs pays européens se penchent à leur tour sur la fiscalité des ultra-riches. De la Norvège au Royaume-Uni, en passant par la Suisse et l’Espagne, le débat sur l’opportunité de taxer les patrimoines les plus élevés est relancé, sur fond de finances publiques sous pression et d’inégalités croissantes.