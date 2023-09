Les Restos du Cœur vont restreindre le nombre de bénéficiaires cet hiver suite à des difficultés financières

Les Restos du Coeur vont être contraints de réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires de leur aide alimentaire.

Confrontée à des difficultés financières, les Restos du Coeur vont être contraints de réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires de leur aide alimentaire, selon une précision ce dimanche du président de l'association.

« Aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment solides pour absorber le flux de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire », a confié à l'AFP Patrice Douret, président de l'association créée en 1985 par Coluche.

Invité du journal TV de TF1 ce dimanche, Patrice Douret a lancé « un appel aux forces politiques et économiques de notre pays » pour le « lancement d'un plan d'urgence alimentaire (...) Si rien n'est fait, on pourrait devoir fermer d'ici trois ans ».

Cette annonce intervient alors que douze camions des Restos du cœur, ont été dégradés, vendredi en fin d’après-midi, après la fermeture de la plateforme départementale, à Wattrelos, dans le Nord, selon La Voix du Nord.

Deux jeunes hommes se sont enfuis à l’arrivée d’un salarié prévenu par le déclenchement de l’alarme. Ils sont recherchés après avoir été également aperçus sur les images de vidéosurveillance.

Ce sont d’abord les pare-brise des camions qui ont été pris pour cible et des extincteurs ont été volontairement vidés. De l’alcool à brûler et du gel hydroalcoolique ont aussi été retrouvés sur le sol dans un préfabriqué laissant supposer une possible tentative d’incendie.

La plateforme logistique de Wattrelos alimente plus de 80 centres des Restos du cœur, dans la métropole lilloise et le Douaisis, soit environ 40.000 personnes. Les livraisons de lundi sont d’ores et déjà reportées. Plus de 20.000 personnes seront d’ores et déjà touchées dès la semaine prochaine.

En 2016, cet entrepôt de Wattrelos avait déjà été visé par un acte de vandalisme. A l’époque, treize camions avaient été incendiés.