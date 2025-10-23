Economieil y a 3 heures
Immigration & innovation
« Les migrants ne s’assimilent pas aux normes économiques des pays d’accueil » estime l’économiste américain Garett Jones
L’économiste américain, professeur à la George Mason University (Virginie), est l’auteur d’une théorie de la « transplantation culturelle ». Interrogé dans Le Figaro, il explique que les immigrés importent les préférences économiques de leurs pays d’origine, parfois au détriment de la croissance des pays d’accueil.
