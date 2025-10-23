Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 11 au 17 octobre

Economieil y a 3 heures
Des migrants du Bangladesh regardent une carte de l'Europe à bord du navire de sauvetage Ocean Viking de l'organisation humanitaire maritime européenne "SOS Méditerranée" après une opération de sauvetage au large de Malte, le 22 mai 2024.
Immigration & innovation

« Les migrants ne s’assimilent pas aux normes économiques des pays d’accueil » estime l’économiste américain Garett Jones

L’économiste américain, professeur à la George Mason University (Virginie), est l’auteur d’une théorie de la « transplantation culturelle ». Interrogé dans Le Figaro, il explique que les immigrés importent les préférences économiques de leurs pays d’origine, parfois au détriment de la croissance des pays d’accueil.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Vu sur: Le Figaro

