Les Français jugent Eric Zemmour arrogant et peu présidentiable, selon un nouveau sondage

65% des Français interrogés dans un nouveau sondage révèlent être inquiets par la candidature d'Eric Zemmour à l'élection présidentielle.

Eric Zemmour vient officiellement d'entrer dans la course pour l'élection présidentielle de 2022. Eric Zemmour a publié une vidéo sur les réseaux sociaux et s'est rendu sur le plateau du journal télévisé de 20 heures de TF1. Un sondage s'est interrogé sur la vision des Français vis-à-vis d'Eric Zemmour. D'après ce sondage Elabe "Opinion 2022" pour BFMTV, les Français considèrent qu'Eric Zemmour est une personne arrogante (77%) et autoritaire (74%), selon des informations de L'Express. Parmi les personnes interrogées, 65% des Français révèlent être inquiets par la candidature d'Eric Zemmour à l'élection présidentielle.

Les électeurs de gauche et d'Emmanuel Macron ont une mauvaise image de l'essayiste. Moins de 2 personnes sur 10 pour ces catégories pensent qu'Eric Zemmour a de bonnes idées pour la France.

Seulement 30% des Français interrogés considèrent qu'Eric Zemmour est proche de leurs préoccupations. 25% estiment que l'auteur de "La France n'a pas dit son dernier mot" est un homme sympathique.



56% des Français estiment qu'Eric Zemmour se situe "très à droite". 10% le positionnent à "droite".

Selon les enseignements de ce sondage, 32% considèrent qu'Eric Zemmour est capable de réformer le pays et seulement 24% voient en lui les qualités nécessaires pour être président de la République.



L'engagement et les convictions d'Eric Zemmour sont néanmoins salués à travers ce sondage. Près d'un Français sur deux considère qu'Eric Zemmour veut vraiment changer les choses (51%).

Ils sont 48% à considérer Eric Zemmour comme une personne dynamique.

D'après ce sondage, un Français sur quatre considère qu'Eric Zemmour a des chances d'atteindre le second tour de l'élection présidentielle.

79% des électeurs de Marine Le Pen et 56% de François Fillon sont d'accord avec Eric Zemmour sur le fait qu'ils se sentent étrangers dans leur propre pays, contre 19% pour les électeurs d'Emmanuel Macron, 19% de ceux de Benoît Hamon et 16% de ceux de Jean-Luc Mélenchon.



Sur la question de la polémique liée au doigt d'honneur lors de son déplacement à Marseille, les Français sont partagés. 52% affirment qu'ils ne sont pas choqués, 47% des sondés révèlent avoir été choqués par ce geste d'Eric Zemmour.

Ce sondage a été réalisé du 30 novembre au 1er décembre sur un échantillon de 1.001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variablessuivantes : sexe, âge et profession de l'interviewé après stratification par région et catégoried'agglomération.