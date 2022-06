Les eurodéputés rejettent un texte clé de réforme du marché du carbone

Les eurodéputés ont rejeté un texte clé sur la réforme du marché européen du carbone.

Les eurodéputés ont rejeté, ce mercredi 8 juin en séance plénière, un texte clé sur la réforme du marché européen du carbone. Il a notamment été jugé pas assez ambitieux par les Verts et la gauche.

Ce texte au coeur du plan climat de l'Union européenne sera notamment renégocié en commission parlementaire. Le texte prévoyait l'élargissement du marché d'échange des quotas d'émissions de CO2 et la suppression des quotas gratuits aux industriels européens en échange d'une taxe carbone aux frontières de l'UE. Il a donc été rejeté par 340 voix contre (265 pour, 34 abstentions).

Les dissensions sont apparues notamment chez les eurodéputés Verts et de gauche qui ont dénoncé les propositions du PPE (droite) et de Renew (centriste et libéraux) notamment sur le calendrier et les objectifs.

Le texte devrait donc être retravaillé et réévalué en commission parlementaire afin de proposer à un vote ultérieur une mouture révisée.

Cette proposition sur le marché carbone prévoyait notamment une réduction de 63% d'ici à 2030 des émissions des secteurs soumis au marché carbone européen.

Il ajustait également le calendrier "visant à éliminer les quotas d'émissions gratuits accordés aux industriels européens, à mesure que seront taxées les importations dans l'Union européenne de secteurs polluants sur base du prix du CO2 européen", selon des informations de France Info.

