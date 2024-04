Lena Maréchal, Amandine Le Pen : des deep fakes qui partagent des slogans du Rassemblement national ont été créés sur TikTok, Jordan Bardella plaide pour une « régulation »

Des deep fakes ressemblant à Marion Maréchal et Marine Le Pen ont fait le buzz sur TikTok.

Alors que les deep fakes sont majoritairement utilisées dans les campagnes de cyber harcèlement, le réseau social TikTok connaît une tendance surprenante qui conjugue l’intelligence artificielle et la politique française. Des faux profils créés sur TikTok ont un air de ressemblance troublant avec Marion Maréchal et Marine Le Pen. Ces comptes sont censés être des nièces ou des cousines de Marine Le Pen et de Marion Maréchal. Ces profils sont en réalité des deep fakes générés par l’IA. Ces faux comptes sont suivis par des dizaines de milliers de personnes sur TikTok. Les faux profils de Lena Maréchal et d’Amandine Le Pen postent des photos d’elles en modèles sexualisés aux poses suggestives, dans des décors de rêve. Les commentaires qui accompagnent ces publications appellent clairement à voter pour le Rassemblement national lors des prochaines élections européennes de juin prochain.

Ces jeunes femmes sont en réalité des personnages virtuels entièrement créés grâce à l'intelligence artificielle, selon des informations du Parisien. De nombreux spécialistes de la manipulation numérique ont clairement identifié une supercherie. Ces deep fakes avec une visée politique ne sont pas modérés par le réseau social chinois TikTok.

Si le compte d’Amandine Le Pen, « Fière française qui adore sa tata », a disparu depuis la publication des premiers articles, celui de Lena Marchal était toujours en ligne.

Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national aux européennes, plaide pour une « régulation » des « deep fakes » :

« J’appelle les pouvoirs publics à prendre en compte ce phénomène et peut-être à réfléchir à une législation qui puisse nous permettre de protéger le débat démocratique de la multiplication de ces deep fakes », a déclaré Jordan Bardella en marge d’un déplacement en Nouvelle-Aquitaine ce samedi.

« Je pense qu’on ne pourra pas faire l’économie d’une régulation sur ces questions », a-t-il dit, pointant le risque de « bousculer » le fonctionnement des élections et de la démocratie via notamment la diffusion de « fausses nouvelles ».

Interrogé sur une éventuelle plainte, le président du RN n’a pas encore tranché la question :

« Nous verrons les suites que nous donnerons à cette utilisation malveillante », a-t-il confié, précisant qu’il y a « beaucoup, beaucoup » de deep fakes de ce type.

Jordan Bardella a tenu à préciser que le RN n’était pas à l’origine de ces faux comptes.

« Nous ne sommes pas derrière ces comptes », a-t-il assuré.