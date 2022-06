Législatives 2022 : 38,11% de participation à 17h pour le second tour, en baisse par rapport au premier tour

Le taux de participation à 17h est de 38,11% pour le second tour des élections législatives.

Les Françaises et les Français sont appelés aux urnes ce dimanche 19 juin pour élire leurs 577 députés. Les estimations seront dévoilées à 20h, à l'heure de la fermeture des derniers bureaux de vote.

A l'échelle de la France métropolitaine, le taux de participation à 17h est de 38,11% pour le second tour des élections législatives, contre 35,33% en 2017. Ce chiffre en hausse de près de 3 points par rapport à il y a cinq ans, selon le ministère de l'Intérieur.

A la même heure dimanche dernier, 39,42% des électeurs de France métropolitaine avaient déjà glissé un bulletin dans l'urne pour le premier tour du scrutin.

Le Lot (49,84%), la Haute-Vienne (47,38%) et la Dordogne (46,89%) sont les départements où les Français se sont le plus rendus aux urnes à 17h, dans le cadre du second tour des législatives.

L’appel à la mobilisation de leaders politiques vis-à-vis des abstentionnistes ces derniers jours dans le cadre de la campagne électorale semble ne pas avoir été entendu.