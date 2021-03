Le Royaume-Uni pourrait placer la France sur sa « liste rouge » de restrictions de voyage.

Le Royaume-Uni pourrait prochainement placer la France sur une « liste rouge », impliquant un renforcement des mesures de contrôles et une quarantaine, selon des informations de LCI. Cette possibilité a été évoquée, ce 24 mars, par le Premier ministre Boris Johnson. Un durcissement et ces nouvelles mesures pourraient s'imposer suite aux risques des nouveaux variants et face à la hausse des cas en France.

Questionné par les membres du Parlement sur l'absence de la France dans la « liste rouge » de restrictions des voyages, Boris Johnson a indiqué qu'il allait « devoir étudier la chose ». Il a toutefois mis en garde contre les perturbations que provoqueraient d'éventuelles mesures, en particulier dans les échanges commerciaux entre les deux côtés de la Manche.

Les voyageurs en provenance de pays figurant sur cette liste ne peuvent accéder au territoire britannique à moins d'être ressortissants du Royaume-Uni, Irlandais ou d'avoir le statut de résident, auquel cas, ils doivent séjourner en septaine dans un hôtel à leurs propres frais.