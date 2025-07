Hors circuit

Entrisme islamiste : les longues tentacules des mollahs de la République Islamique d’Iran en France

Entretien avec les journalistes d'investigation Emmanuel Razavi et Jean-Marie Montali, les deux auteurs de "La Pieuvre de Téhéran" aux éditions du Cerf. Un livre de révélations sur les réseaux d'influences déployés par le régime des mollahs en France et dans les pays occidentaux. Vous avez vu ces agents à la télé et sur les réseaux sociaux, ils ont été vus aussi à Téhéran. Des révélations dans le fil des articles publiés par Atlantico sur l'entrisme islamiste dans l'hexagone