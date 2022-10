Le pont de Kertch reliant la Crimée à la Russie a été ravagé par les flammes et s’est partiellement effondré après une explosion

Le pont de Crimée qui enjambe le détroit de Kertch a été paralysé par l'incendie d'un train.

Une explosion a mis feu à un train transportant des citernes d'essence et une partie des voies routières s'est effondrée. Inauguré par Vladimir Poutine en 2018, le pont de Crimée qui traverse le détroit de Kertch est l'un des symboles de l'annexion par les Russes en 2014.

Les images d’un incendie spectaculaire en Russie ont fait le tour des réseaux sociaux ce samedi matin. Le pont de Crimée qui enjambe le détroit de Kertch a été paralysé par l'incendie d'un train, et était en partie effondré. Selon les autorités russes, le trafic (à la fois routier et ferroviaire) est entièrement à l'arrêt, et des liaisons par ferry vont reprendre pour traverser le détroit. Au moins trois personnes ont été tuées dans l'explosion qui a endommagé le pont de Crimée reliant la Russie à cette péninsule ukrainienne annexée, selon les enquêteurs russes. Ces derniers affirment avoir identifié le conducteur du camion piégé. Les victimes sont « probablement des passagers d'une voiture qui se trouvait près du camion quand il a explosé », a indiqué le Comité d'enquête russe dans un communiqué.

Le comité d'enquête russe a déclaré avoir ouvert « une enquête criminelle en rapport avec l'incident sur le pont de Crimée », précisant que le drame a eu lieu après « l'explosion d'un camion », provoquant l'incendie de sept wagons-citernes d'essence qui allaient vers la Crimée. « Deux voies routières se sont effondrées partiellement », a souligné le Comité antiterroriste, tout en précisant que l'arche du pont n'était pas touchée.

Des médias ukrainiens mentionnent de leur côté une explosion qui aurait eu lieu vers 6h ce matin, heure locale, sur le tronçon routier et aurait été suivie d'un incendie et d'une gigantesque colonne de fumée.

Selon le Guardian, l'explosion aurait également atteint la voie réservée au trafic ferroviaire, sur laquelle circulait un convoi de carburant. Celle-ci apparaît endommagée sous les effets de l'incendie. Sur d'autres images, on voit clairement que la voie routière est coupée, et qu'une partie du pont s'est détachée et a chuté dans la mer.

Un responsable de l'occupation russe dans la région ukrainienne de Kherson, voisine de la Crimée, Kirill Stremooussov, a publié sur son compte Telegram une vidéo-surveillance du pont montrant une violente explosion. Selon lui, les réparations pourraient prendre « deux mois ».

Le porte-parole du Kremlin a indiqué que Vladimir Poutine avait ordonné la formation d'une commission gouvernementale pour établir les faits.

Si les Ukrainiens n'ont pour l'heure pas revendiqué l'attaque, ils l'ont en revanche saluée avec enthousiasme : « C'est le commencement. Tout ce qui a été construit illégalement doit être détruit, tout ce qui a été volé doit être rendu à l'Ukraine » a écrit sur Twitter le conseiller de Zelensky, Mykhaïlo Podoliak.

Inauguré par Vladimir Poutine en 2018, le pont de Crimée qui traverse le détroit de Kertch est l'un des symboles de l'annexion par les Russes de ce territoire en 2014. C'est le plus long pont d'Europe : 19 kilomètres.

Le pont sert notamment au transport d'équipements militaires russes pour l'armée russe combattant en Ukraine. La Crimée est employée comme base arrière logistique par l'armée russe depuis le début de l'invasion en Ukraine.

La Russie a toujours affirmé que le pont ne risquait rien en dépit des combats en Ukraine, mais elle menaçait Kiev de représailles si les forces ukrainiennes devaient s'en prendre au pont ou à la Crimée.