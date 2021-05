Le mémoire de recherche universitaire de Samuel Paty sera bientôt publié

Le portrait de Samuel Paty est exposé sur la façade de l'Opéra Comédie de Montpellier le 21 octobre 2020, lors d'un hommage national au professeur décapité.

Le mémoire de recherche universitaire de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie tué lors d'un attentat à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre 2020, sera bientôt publié. En 1995, Samuel Paty était étudiant à l'université Lumière Lyon 2 et à l'université Jean Moulin Lyon 3. Il rédigeait dans le cadre de sa maîtrise un mémoire de recherche sur la couleur noire. Les Presses universitaires de Lyon vont le publier, selon des informations de BFMTV et du Figaro. L'ouvrage s'intitulera « Le Noir, société et symbolique, 1815-1995 - Mémoire de recherche d'un apprenti historien ». Cette publication permettra de rendre hommage à l'enseignant assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine lors d’un attentat.

Cette initiative émane de Christophe Capuano, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Lumière Lyon 2, et ami de Samuel Paty.

Lors de l'hommage national organisé à La Sorbonne, Christophe Capuano avait lu la Lettre aux instituteurs et institutrices écrite par Jean Jaurès en 1888.

Christophe Capuano et Olivier Faure, professeur d'histoire contemporaine à l'université Jean Moulin Lyon 3 spécialiste de l'histoire de la santé, ont rédigé des préfaces à l'ouvrage.

Ce mémoire, selon le descriptif, « présente l'intérêt d'apporter un témoignage sur la manière dont l'université formait les futurs historiens et enseignants en histoire il y a 25 ans ».

Une statue en l'honneur de Samuel Paty sera également installée dans son collège. Un buste en bronze devrait orner le fronton de l'établissement. L'inauguration devrait se dérouler le 16 octobre prochain, un an après le meurtre.