La Gaumont pourrait déposer plainte contre Eric Zemmour après la diffusion de sa vidéo de candidature

La Gaumont pourrait déposer plainte contre Eric Zemmour pour des questions de violation des droits d'auteur pour des séquences de sa vidéo de candidature.

Plusieurs chaînes de télévision ne diffusent plus la vidéo d’Eric Zemmour annonçant sa candidature à l'élection présidentielle. Ce clip d'une dizaine de minutes comporte de nombreuses séquences qui seraient en réalité des "images volées". Des difficultés de droit d'auteur et de droits sur l'exploitation et l'utilisation de certaines images pourraient se poser.

La Gaumont mais également le journaliste Clément Lanot se réserveraient le droit de déposer plainte contre l’équipe d’Eric Zemmour. Sa vidéo dans laquelle il annonce être candidat à l’élection présidentielle de 2022, ce mardi midi, contiendrait des extraits du film "Jeanne d’Arc" et utiliserait d’autres images sans autorisation préalable des auteurs, comme le révèle le site Lesjours.fr.



Cette infraction relève de la violation des droits d’auteur. Elle est constitutive du délit de contrefaçon, passible d’une amende pouvant atteindre 300 000 euros et d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 3 ans.



BFMTV et LCI ont donc fait le choix de ne plus diffuser certaines séquences de la vidéo d'Eric Zemmour.