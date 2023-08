L’avocat Juan Branco a été arrêté à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie

Juan Branco a été arrêté à Rosso, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie.

L’avocat Juan Branco a été arrêté ce samedi 5 août à Rosso, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, d’après une source policière sénégalaise et selon des informations du Monde. Des photographies relayées dans la presse sénégalaise le montrent à bord d’une pirogue, habillé avec des vêtements de pêcheur. Cette affaire intervient dans un climat particulièrement tendu et complexe pour la France en Afrique avec la crise au Niger et la menace d'intervention militaire de la CEDEAO suite au putsch ayant renversé le président élu Mohamed Bazoum.

Juan Branco, qui était visé par un mandat d'arrêt depuis juillet au Sénégal, aurait cherché - au moment de son arrestation - à quitter discrètement le pays et à revenir en France. Juan Branco assure la défense d'Ousmane Sonko, opposant engagé depuis 2021 dans un bras de fer avec le pouvoir sénégalais et la justice. Cette confrontation a donné lieu depuis plus de deux ans à plusieurs épisodes de violences meurtrières.

Juan Branco, qui fait partie de l’équipe d’avocats de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko, avait créé la surprise, le 30 juillet, en faisant irruption au milieu de la conférence de presse tenue par ses confrères à Dakar. Il était, depuis, activement recherché pour être entré clandestinement au Sénégal.

Juan Branco avait annoncé avoir déposé une plainte en France et une demande d’enquête à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye contre le président sénégalais, Macky Sall, pour « crimes contre l’humanité », en juin dernier.

Le 14 juillet, la justice sénégalaise avait répliqué en annonçant son intention de lancer un mandat d’arrêt international contre l’avocat français pour des « crimes et délits », en lien avec les émeutes qui ont secoué le Sénégal en juin après la condamnation d’Ousmane Sonko.

Selon Le Monde et les médias sénégalais, Juan Branco serait en cours d’acheminement vers Dakar. Le procureur devra décider de son expulsion vers la France ou de son placement en détention provisoire.