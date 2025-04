RIPOSTE ANTI-FRAUDES

L'Assemblée adopte un fichier national des IBAN frauduleux

L’Assemblée nationale a voté à l’unanimité la création d’un fichier centralisé des comptes bancaires frauduleux. Objectif : bloquer plus rapidement les arnaques qui coûtent chaque année plus d’un milliard d’euros aux particuliers et entreprises.