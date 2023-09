L'animateur Bruno Guillon et sa famille ont été menacés et séquestrés par quatre individus cette nuit lors d’un cambriolage

© BERTRAND GUAY / AFP

Enquête en cours

Quatre individus ont séquestré dans la nuit Bruno Guillon, l'animateur de France 2 et de Fun Radio, et sa famille dans les Yvelines et sont repartis avec des bijoux, des montres et des sacs de luxe.