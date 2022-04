Joe Biden souhaite débloquer 33 milliards de dollars pour renforcer l'aide militaire à l'Ukraine et transférer des avoirs russes saisis

Joe Biden a demandé au Congrès de débloquer 33 milliards de dollars supplémentaires afin de répondre à la guerre en Ukraine, dont 20 milliards en aide militaire pour les forces ukrainiennes.

Le président américain a réaffirmé son « soutien aux Ukrainiens qui défendent leur pays et leur liberté contre la guerre brutale de la Russie », a indiqué la Maison-Blanche. Il compte proposer à cette fin de liquider tout ou partie des avoirs « kleptocratiques » saisis auprès d'oligarques russes et d'en transférer le produit à Kiev « pour compenser le préjudice causé par l'agression russe », a précisé l'exécutif américain dans un communiqué. Il a pour ce faire besoin de l'accord du Congrès, auquel il demandera en outre une vaste rallonge budgétaire pour être en mesure de poursuivre les livraisons de matériel militaire à l'Ukraine.

Les Etats-Unis ont déjà fourni plus de 3 milliards de dollars d'armement à l'Ukraine depuis l'invasion russe déclenchée le 24 février. La Maison-Blanche cherche désormais à obtenir un financement suffisant pour pouvoir étendre cette aide jusqu'à octobre.

Washington envoie désormais de l’artillerie, des hélicoptères et des drones à l'armée ukrainienne, dont des soldats sont formés au maniement de ces armes aux Etats-Unis ou dans des pays tiers avant de retourner au front.

Du côté des sanctions financières, les pays de l'Union européenne (UE) ont à ce jour saisi plus de 30 milliards de dollars d'avoirs russes dont près de 7 milliards en biens de luxe appartenant aux oligarques (des yachts, des œuvres d'art, de l’immobilier et des hélicoptères), a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.

Les Etats-Unis ont quant à eux « sanctionné et bloqué des navires et avions pour une valeur de plus d'un milliard, ainsi que gelé des centaines de millions de dollars d'avoirs d'élites russes sur des comptes américains ».