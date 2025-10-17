Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 4 au 10 octobre

Faits diversil y a 3 minutes
Sigfrido Ranucci, journaliste italien de l'émission d'investigation « Report », quitte le parquet pour s'adresser aux journalistes à Rome, le 17 octobre 2025. La voiture de Sigfrido Ranucci a explosé à Pomezia, près de Rome, provoquant également des dégâts à l'autre voiture de la famille et à la maison voisine, selon « Report », diffusée sur la télévision publique RAI. (Photo : Andreas SOLARO / AFP)
Intimidation

Italie : La voiture d'un journaliste d'investigation explose pendant la nuit

Une violente explosion a visé, dans la nuit de jeudi à vendredi, la voiture du journaliste italien Sigfrido Ranucci, figure emblématique de l’émission d’investigation Report sur la télévision publique RAI. Si aucune victime n’est à déplorer, les autorités évoquent un « acte d’intimidation d’une extrême gravité », sur fond de menaces récurrentes contre la presse italienne.

