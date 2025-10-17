Intimidation

Italie : La voiture d'un journaliste d'investigation explose pendant la nuit

Une violente explosion a visé, dans la nuit de jeudi à vendredi, la voiture du journaliste italien Sigfrido Ranucci, figure emblématique de l’émission d’investigation Report sur la télévision publique RAI. Si aucune victime n’est à déplorer, les autorités évoquent un « acte d’intimidation d’une extrême gravité », sur fond de menaces récurrentes contre la presse italienne.