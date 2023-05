Influenceurs : un texte régulant les pratiques arrive au Sénat ce mardi

Adopté à l'unanimité en première lecture fin mars par les députés, ce texte transpartisan donne une définition légale aux influenceurs et interdit certaines pratiques.

Adopté à l'unanimité en première lecture fin mars par les députés, ce texte transpartisan donne une définition légale aux influenceurs et interdit certaines pratiques.

Renforcement des sanctions, nouvelles interdictions: après l'Assemblée nationale, le Sénat s'attaque mardi à un texte visant à mieux encadrer l'activité des influenceurs et lutter contre les dérives sur les réseaux sociaux. Adopté à l'unanimité en première lecture fin mars par les députés, ce texte transpartisan, soutenu par Bercy et la ministre des PME Olivia Grégoire, donne une définition légale aux influenceurs et interdit certaines pratiques.

Avec un nombre estimé de 150.000 influenceurs en France, dont 15% seulement exerceraient cette activité à temps plein, ce secteur en plein développement est dans le viseur des associations, mais aussi du gouvernement, qui a engagé la procédure accélérée sur ce texte. Devenus pour certains des stars avec des millions d'abonnés, les influenceurs diffusent des contenus sur les réseaux sociaux qui peuvent grandement orienter les comportements, en particulier des plus jeunes.