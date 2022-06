© DAMIEN MEYER / AFP

Pouvoir d’achat en berne

Inflation : le magazine 60 Millions de consommateurs estime que le surcoût moyen est de 90 euros par mois

Face à l’inflation, 60 Millions de consommateurs a calculé les augmentations pour un ménage. Selon ces estimations, cela représente 32 euros de plus pour les factures d’énergie, 27 euros de carburant en plus par mois et une trentaine d’euros supplémentaires pour les produits de consommation pour cet été.