Immigration : François Ruffin plaide pour une politique de reconduite « plus ciblée »

Le député LFI François Ruffin a été interrogé, sur France Inter, sur la politique migratoire.

Le député LFI François Ruffin a critiqué ce lundi le choix du gouvernement de « généraliser » les OQTF (obligations de quitter le territoire français). Le député, invité de France Inter, a défendu au contraire un meilleur ciblage pour les rendre « beaucoup plus effectives » :

« En faisant des centaines de milliers d’OQTF qui ne sont pas, pour la plupart, appliquées, vous renoncez à cibler sur les personnes qui troublent le plus l’ordre public ».

François Ruffin plaide pour « une politique d’OQTF qui soit beaucoup plus ciblée et beaucoup plus effective ».

Le député LFI a critiqué le « labyrinthe administratif » auquel sont confrontés les demandeurs d’asile.

Interrogé sur la crise actuelle à Lampedusa, François Ruffin estime qu'« en proportion, si la France prenait sa part, ça ferait autour d’un millier de personnes ».

Selon lui, il faudrait accueillir ces réfugiés « de manière organisée, de manière encadrée », en prévoyant pour eux « une formation à la langue et ensuite une formation à un métier pour que ces personnes puissent travailler. Nous avons un pays à transformer pour affronter le choc climatique, ça suppose beaucoup de travail ».