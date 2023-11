Guerre Israël - Hamas : une nouvelle libération d'otages est attendue ce lundi, la trêve pourrait être prolongée

Des otages libérés par le Hamas dans un bus les transportant vers une base militaire à Ofakim, dans le sud d'Israël, le 26 novembre 2023.

Depuis vendredi et le début de la trêve entre l’armée israélienne et le Hamas, 39 otages ont été libérés dans le cadre de l'accord - plus 24 otages hors accord, en majorité des Thaïlandais qui travaillaient en Israël - ainsi que 117 prisonniers palestiniens. Pour l'instant, aucun Français n'a encore été libéré.

La dernière salve de libération d'otages, prévue dans l'accord initial entre Israël et le Hamas, est attendue pour ce lundi, qui devait marquer le quatrième et officiellement dernier jour de trêve.

Sur X, le cabinet du Premier ministre israélien fait savoir que le gouvernement était en train d'étudier la liste des prochaines libérations proposée par le Hamas dans la nuit.

Les deux parties seraient favorables à la prolongation de l'accord, avec le maintien de la trêve si dix nouveaux otages sont libérés chaque jour.

Les otages libérés depuis vendredi ne se sont pas exprimés publiquement, mais leurs familles rapportent quelques témoignages. Auprès d'Associated Press, un homme fait savoir que son cousin, sa tante et son neveu, libérés vendredi, ne bénéficiaient pas de repas régulier. Un autre rapporte que sa tante n'est plus habituée à la lumière du jour car elle a vécu depuis son enlèvement dans les tunnels de la bande de Gaza. Il affirme par ailleurs qu'elle n'a pas été mise au courant de sa libération à l'avance, et ne s'en est rendue compte que lorsqu'elle a vu des membres de la Croix Rouge. Une autre personne interrogée confie que sa nièce a pris l'habitude de murmurer pour parler, car ses geôliers lui demandaient de ne pas faire de bruit.

L'otage israélienne Elma Avraham, âgée de 84 ans et libérée dimanche, a été hospitalisée en soins intensifs et sa pronostic vital est engagée, selon le directeur de l'hôpital Soroka de Beer Sheva, dans le sud d'Israël, où elle a été admise. L'octogénaire se trouve « dans un état critique. Elle est soignée dans notre service des urgences (elle a depuis été transférée en soins intensifs), en raison d'une grave absence de soins durant sa détention ces dernières semaines aux mains du Hamas », a-t-il précisé auprès de la presse israélienne.

Sur le réseau social X, le Premier ministre thaïlandais, Srettha Thavisin, a fait savoir que les derniers otages thaïlandais libérés sont en bonne santé. 17 citoyens thaïlandais ont été relâchés par le Hamas.

Parmi les otages libérés hier figure une fillette de quatre ans de nationalité américaine, prénommée Abigail. La petite fille est devenue orpheline lors de l'attaque des terroristes du Hamas le 7 octobre. Selon un haut responsable américain, sa mère a d'abord été assassinée sous ses yeux. Son père a essayé de la protéger avant d'être tué à son tour. Abigail s'est ensuite enfuie chez des voisins, où elle a été prise en otage. Selon l'armée israélienne, la fillette âgée de trois ans lors de son rapt a eu quatre ans alors qu'elle était détenue par le Hamas. « Elle a subi un traumatisme terrible », a déclaré le président américain Joe Biden. « Elle (Abigail) n'a plus de parents, mais elle a tout un pays qui la serre dans ses bras. Nous allons prendre bien soin d'elle », a confié le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

Dans la nuit de dimanche à ce lundi, le Hamas a affirmé dans un communiqué « chercher à prolonger la trêve au-delà de ses quatre jours » dans le but « d'augmenter le nombre de prisonniers libérés » comme prévu dans l'accord.

L'accord, négocié par le Qatar avec l'appui des Etats-Unis et de l'Egypte, est entré en vigueur vendredi. Il prévoyait quatre jours de trêve, le passage de l'aide humanitaire à Gaza et la libération de 50 otages, sur les plus de 200 encore retenus à Gaza, et de 150 prisonniers palestiniens détenus en Israël.