Sanctions européennes

Guerre en Ukraine: l'Union européenne suspend l'accord sur l'assouplissement du régime des visas pour les Russes

Réunis à Prague, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé de rendre l'obtention des visas plus longue et plus difficile pour les ressortissants russes.