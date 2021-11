Guadeloupe : des armes ont été dérobées dans les locaux de la douane à Pointe-à-Pitre

Un véhicule incendié sur une route dans le cadre d'un barrage routier au rond-point Perrin aux Abymes, près de Pointe-à-Pitre sur l'île des Caraïbes françaises de Guadeloupe, le 22 novembre 2021.

Des fusils et des pistolets auraient été volés après un incendie de nature criminelle, survenu dans la nuit de vendredi à samedi, selon des informations du Figaro.

Malgré les appels au calme d'Emmanuel Macron, la tension reste vive en Outre-mer. La crise sociale qui touche la Guadeloupe depuis plus d'une semaine s'inscrit dans un contexte de contestation lié à la vaccination contre la Covid-19. Des violences et des incidents ont été constatés depuis plusieurs jours sur place. Selon des informations du Figaro, un incendie s'est notamment déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans les locaux de la douane à Pointe-à-Pitre. Les autorités ont découvert qu'il s'agissait d'un incendie de nature criminelle. La presse locale a expliqué que le QG des garde-côtes douaniers avait été "visité". Des armes ont été volées sur ce site.



Selon des informations du Figaro, des "armes de guerre", cachées dans un coffre-fort, ont été dérobées sur place, notamment plusieurs pistolets 9mm semi-automatiques Sig-Sauer ainsi qu'un fusil à pompe et un pistolet automatique 9mm.

Les émeutiers ont également brûlé des véhicules utilitaires utilisés quotidiennement par les fonctionnaires. Le matériel informatique à l'intérieur des locaux a connu le même sort ainsi que le bâtiment.



Contacté par la rédaction du Figaro, le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins, a confirmé l'information, sans donner plus de détails. Il a indiqué que l'enquête en flagrance avait été confiée à la section de recherche de la gendarmerie.