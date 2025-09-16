Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Franceil y a 48 minutes
Des personnes participent à une manifestation sur la place de la République, dans le cadre du mouvement de protestation « Bloquons tout », à Paris, le 10 septembre 2025.
Des personnes participent à une manifestation sur la place de la République, dans le cadre du mouvement de protestation « Bloquons tout », à Paris, le 10 septembre 2025. © IAN LANGSDON / AFP
Grogne sociale

Grève du 18 septembre : écoles, transports… vers d’importantes perturbations ce jeudi

La mobilisation du 18 septembre sera bien plus importante que celle du 10, selon les estimations du ministère de l’Intérieur.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Vu sur: BFMTV

