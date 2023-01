Grève contre la réforme des retraites : 1,12 million de manifestants dont 80.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur; la CGT revendique « plus de 2 millions » de manifestants en France

Des Français mobilisés contre la réforme des retraites, dans les rues de Marseille, le jeudi 19 janvier 2023.

Les autorités ont décompté 1.120.000 manifestants partout en France ce jeudi, beaucoup plus qu’anticipé par les renseignements territoriaux.

Le ministère de l’Intérieur a communiqué les chiffres de la mobilisation du jeudi 19 janvier. Les autorités ont décompté 1.120.000 manifestants partout en France ce jeudi. Les syndicats avaient lancé un appel pour s’opposer au projet de réforme des retraites porté par le gouvernement.

Les renseignements territoriaux attendaient entre 600.000 et 800.000 manifestants. Dans le cortège parisien, le ministère de l’Intérieur a annoncé la participation de 80.000 personnes.

Les syndicats estiment quant à eux que plus de 2 millions de personnes étaient mobilisées en France et près de 400.000 à Paris. Ces chiffres ont été communiqués par le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.

Selon les données du ministère de l’Intérieur, 36.000 personnes ont défilé à Toulouse, 26.000 à Marseille, 25.000 à Nantes, 19.000 à Clermont-Ferrand, 15.000 à Montpellier ou bien encore 23.000 à Lyon.

Outre les manifestations, la contestation s'est aussi exprimée par des grèves notamment dans les transports, les écoles et la fonction publique.

Pour cette première journée de manifestation contre la réforme des retraites, les Français se sont donc fortement mobilisés dans la rue ce jeudi. Les syndicats saluent une mobilisation « réussie » pour cette journée du 19 janvier 2023.

Plus de 200 manifestations ont eu lieu à Paris et en régions, très majoritairement dans le calme, pour faire reculer le gouvernement sur son projet de porter l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Quelques incidents, des tensions ou des dégradations ont été signalés à Paris, Lyon et Rennes.