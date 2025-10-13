Glissement discret

Gaza : la Turquie, médiatrice discrète mais décisive du nouvel accord de paix

Longtemps perçue comme un soutien indéfectible du Hamas, la Turquie s’impose aujourd’hui comme un acteur clé du cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste. En coulisses, Ankara a mis à profit ses liens historiques et idéologiques avec le Hamas pour convaincre ses dirigeants d’accepter le plan de paix proposé sous l’égide de Donald Trump. Une manœuvre diplomatique qui répond autant à une stratégie d’influence régionale qu’à un calcul d’intérêts vis-à-vis de Washington.