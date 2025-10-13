Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 4 au 10 octobre

Géopolitiqueil y a 4 heures
Le président turc Recep Tayyip Erdogan pose avec le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef du Hamas Ismail Haniyeh à Ankara en juillet 2023.
Hamas AFP © MUSTAFA KAMACI / Bureau de presse de la présidence turque AFP
Glissement discret

Gaza : la Turquie, médiatrice discrète mais décisive du nouvel accord de paix

Longtemps perçue comme un soutien indéfectible du Hamas, la Turquie s’impose aujourd’hui comme un acteur clé du cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste. En coulisses, Ankara a mis à profit ses liens historiques et idéologiques avec le Hamas pour convaincre ses dirigeants d’accepter le plan de paix proposé sous l’égide de Donald Trump. Une manœuvre diplomatique qui répond autant à une stratégie d’influence régionale qu’à un calcul d’intérêts vis-à-vis de Washington.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Gaza : la Turquie, médiatrice discrète mais décisive du nouvel accord de paix

Vu sur: Les Echos

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés