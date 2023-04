© IAN LANGSDON / PISCINE / AFP

Convention citoyenne

Fin de vie : Emmanuel Macron veut « un projet de loi d’ici la fin de l’été 2023 »

Le président a demandé à l'Assemblée nationale et au Sénat de « coconstruire » un projet de loi sur la question de la fin de vie. La Convention citoyenne a rendu son rapport au chef de l’Etat et s'est prononcée ce dimanche en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté.