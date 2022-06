Fausses accusations contre Raquel Garrido et Alexis Corbière : une enquête a été ouverte pour escroquerie

Une enquête a été ouverte mercredi pour escroquerie après la plainte d'Alexis Corbière et Raquel Garrido, mis en cause à tort par un article du Point.

Une enquête a été ouverte mercredi pour escroquerie après la plainte du couple de députés La France Insoumise Alexis Corbière et Raquel Garrido, mis en cause à tort par un article du Point qui a depuis été retiré, a révélé ce jeudi 30 juin le parquet de Paris, et selon des informations de BFMTV.

La semaine dernière, Le Point avait publié un article qui accusait indûment le couple d'avoir exploité une femme de ménage sans papiers. Ces accusations avaient aussitôt été démenties fermement par Alexis Corbière et Raquel Garrido : "tout est faux" avaient protesté les députés. L'article avait été retiré dès le lendemain.

L'hebdomadaire a indiqué que les captures d'écran des SMS prétendument échangés entre la fausse employée et Raquel Garrido, et publiées par le journaliste, "constituaient un montage grossier".

L'auteur de l'article a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable à un possible licenciement.

Les deux députés avaient de leur côté déposé deux plaintes, dont une contre X pour faux et usage de faux et usurpation d'identité.

Mardi, le journaliste du Point Aziz Zemouri a pour sa part déposé plainte contre l'ancien député UDI Jean-Christophe Lagarde et un ex-policier, affirmant que ce dernier l'avait contacté fin mai pour le mettre en contact avec une femme prétendant être la femme de ménage, non déclarée et sans papiers, du couple de députés La France insoumise.