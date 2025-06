Sous haute tension

Espions, procès expéditifs et réseaux traqués : la répression s’emballe à Téhéran

Depuis le début des frappes israéliennes contre des positions stratégiques en Iran, le régime des mollahs renforce son contrôle de l’espace public et numérique. Accusations d’espionnage, traque sur les réseaux sociaux, appels à la délation et projets de lois répressives s’enchaînent à un rythme effréné. Plus de 220 personnes ont déjà été arrêtées, parfois pour de simples messages publiés en ligne. L’objectif : faire taire toute opposition en instrumentalisant la guerre contre Israël. La sociologue Azadeh Kian dénonce une offensive autoritaire sous couvert d’urgence sécuritaire. Alors que les exécutions atteignent des records, les ONG craignent une nouvelle vague de procès expéditifs. Dans les rues, la peur domine : celle d’un régime aux abois prêt à tout pour verrouiller une société en quête de liberté.