Echange musclé

Emmanuel Macron répond dans une lettre ouverte à Benyamin Netanyahu et défend sa politique de lutte contre l'antisémitisme

Dans une lettre rendue publique mardi 26 août, Emmanuel Macron a directement répondu aux critiques de Benyamin Netanyahou, qui l’accusait de nourrir l’antisémitisme en France par son soutien à la reconnaissance d’un État palestinien. Le président français rejette fermement cette lecture et défend à la fois son engagement contre toutes les formes de haine et sa volonté de faire avancer une solution politique au Proche-Orient.