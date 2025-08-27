Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 16 au 22 août

Internationalil y a 6 heures
Emmanuel Macron. (Image d'illustration)
Emmanuel Macron. (Image d'illustration) © MOHAMMED BADRA / AFP
Echange musclé

Emmanuel Macron répond dans une lettre ouverte à Benyamin Netanyahu et défend sa politique de lutte contre l'antisémitisme

Dans une lettre rendue publique mardi 26 août, Emmanuel Macron a directement répondu aux critiques de Benyamin Netanyahou, qui l’accusait de nourrir l’antisémitisme en France par son soutien à la reconnaissance d’un État palestinien. Le président français rejette fermement cette lecture et défend à la fois son engagement contre toutes les formes de haine et sa volonté de faire avancer une solution politique au Proche-Orient.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Emmanuel Macron répond dans une lettre ouverte à Benyamin Netanyahu et défend sa politique de lutte contre l'antisémitisme

Vu sur: Ouest-France

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés