Emmanuel Macron détaille ses thèmes de campagne dans une vidéo

Une nouvelle vidéo de la campagne d'Emmanuel Macron a été dévoilée ce samedi 12 mars.

Dans une nouvelle vidéo d'une vingtaine de minutes dans le cadre de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'est confié sur son programme ce samedi 12 mars. Cette séquence doit être diffusée dans des meetings LREM en région, selon des informations de RTL.

Le président candidat a assuré samedi dans cette vidéo qu'en cas de réélection il mènerait « un nouveau grand débat permanent » avec les Français autour de plusieurs chantiers, comme « l'école, la santé, la réforme institutionnelle », afin que « la responsabilité » des réformes « soit partagée ».

Le chef de l'Etat a clarifié son programme dans cette vidéo qui doit être diffusée dans plusieurs meetings régionaux de La République en marche :

« Pendant les cinq années qui suivent nous allons présider, gouverner, agir avec vous. Je veux que notre projet puisse reposer sur une méthode associant davantage nos compatriotes, dans la durée, y compris le lendemain de l'élection, en leur donnant une place comme véritables acteurs ».

Emmanuel Macron a donc assuré que s'il était réélu, « pendant des mois, nous allons mener un nouveau grand débat permanent pour agir » :

Emmanuel Macron est également revenu sur son projet de retraite à 65 ans, qu'il a tenu à justifier une nouvelle fois dans cette nouvelle vidéo :

« Et donc ce projet de retraite à 65 ans, c’est en effet plus de travail parce que c’est ce qui va nous permettre, tout en étant juste d’augmenter la pension minimale à 1100 euros, de permettre aussi plus de liberté en permettant le cumul emploi retraite. C’est une réforme de lucidité. Mais à mesure que nous vivons plus longtemps, nous ne pouvons pas continuer à partir au même âge à la retraite. L’âge de la retraite doit accompagner cette augmentation due à l’espérance de vie. Pour justement pouvoir le financer. Quand je regarde nos voisins, ils ont beaucoup plus augmenté l’âge de départ à la retraite, il est déjà à 65 ans en Allemagne ».

Emmanuel Macron a confirmé qu'il détaillerait davantage son programme « la semaine prochaine ».

Dans cette vidéo d'une vingtaine de minutes, le président de la République a donc égrainé les premiers détails de son projet, qui sera rendu public dans les jours à venir.