Emmanuel Macron annonce une prochaine « diminution visible » des effectifs militaires français sur le continent africain et une loi pour encadrer de « nouvelles restitutions » d’œuvres d’art à l’Afrique

Emmanuel Macron a prononcé un discours sur le futur du partenariat entre l'Afrique et la France ce lundi 27 février 2023.

Le président de la République a prononcé un discours sur le futur du partenariat entre l'Afrique et la France depuis l'Elysée, ce 27 février 2023. Emmanuel Macron a annoncé ce lundi une prochaine « diminution visible » des effectifs militaires français en Afrique et un « nouveau modèle de partenariat » impliquant une « montée en puissance » des Africains, lors d'un discours à l'Elysée à la veille d'une tournée sur le continent.

« La transformation débutera dans les prochains mois avec une diminution visible de nos effectifs et une montée en puissance dans ces bases de nos partenaires africains », a précisé le chef de l'Etat.

Il a aussi promis « un effort accru de la France en matière de formation et d'équipement ».

Emmanuel Macron a par ailleurs dit faire preuve « d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain », « une situation sans précédent dans l'histoire » avec « une somme de défis vertigineux. Du défi sécuritaire climatique au défi démographique avec la jeunesse qui arrive et à laquelle il faut proposer un avenir pour chacun des Etats africains ».

Le président a appelé à « investir massivement dans l'éducation, la santé, l'emploi, la formation, la transition énergétique ».

Le président de la République a aussi annoncé « une loi cadre » pour « procéder à de nouvelles restitutions » d'oeuvres d'art « au profit des pays africains qui le demandent ».

Cette loi « sera proposée dans les prochaines semaines par la ministre de la Culture à notre Parlement » et « permettra de fixer la méthodologie et les critères pour procéder » à ces restitutions, « reposant sur un partenariat culturel et scientifique pour accueillir et conserver ces œuvres ».

En 2021, la France avait restitué au Bénin 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey, pillées au 19e siècle par les troupes coloniales.