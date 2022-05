Emmanuel Macron a commémoré la victoire du 8 mai 1945

Emmanuel Macron a commémoré à Paris le 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 des Alliés sur l'Allemagne nazie.

Emmanuel Macron a commémoré ce dimanche à Paris le 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 des Alliés sur l'Allemagne nazie. Cette cérémonie était particulière cette année au regard du contexte de la guerre en Ukraine et à la veille du traditionnel défilé militaire russe à Moscou, le lundi 9 mai.

Cette commémoration ouvre une séquence internationale pour le chef de l'Etat. Emmanuel Macron va participer dimanche à partir de 17h00 à une visioconférence des membres du G7 « relative à la situation en Ukraine ».

Le président de la République va ensuite se rendre lundi à Strasbourg pour la journée de l'Europe.

Emmanuel Macron effectuera ensuite son premier déplacement officiel à l’étranger pour son nouveau mandat avec une visite à Berlin en Allemagne pour une rencontre avec le chancelier Olaf Scholz.

La journée du lundi 9 mai sera le jour également de la célébration par la Russie de la victoire sur l'Allemagne nazie.

Lors de cette cérémonie du 8 mai ce dimanche, Emmanuel Macron a échangé quelques mots avec le petit-fils du général de Gaulle, avant de rejoindre l'Arc de Triomphe, escorté par la grande escorte mixte de la garde républicaine et salué par quelques passants.

Pour la première fois depuis 2019, le public était autorisé pour cette cérémonie, après les restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

Place de l'Etoile, Emmanuel Macron a retrouvé le chef du gouvernement Jean Castex et les ministres des Armées et des Anciens combattants, Florence Parly et Geneviève Darrieusecq.

Il a rendu honneur au drapeau, avant de passer en revue les troupes puis de déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du Soldat inconnu et raviver la flamme.