Election présidentielle : Marine Le Pen distance largement Eric Zemmour selon un nouveau sondage

Eric Zemmour arrive au centre de conférence ILEC dans l'ouest de Londres le 19 novembre 2021, pour rencontrer des membres de la communauté française de Londres.

Selon un sondage réalisé par Odoxa, Mascaret pour Public Sénat, LCP et la presse régionale, Eric Zemmour est victime de plus en plus de rejet dans l’opinion (61%). Marine Le Pen est considérée comme bien plus capable de remporter l’élection présidentielle.

Alors qu’Eric Zemmour doit encore officialiser sa candidature à l'élection présidentielle, un sondage réalisé par Odoxa, Mascaret pour Public Sénat, LCP et la presse régionale, traduit un "effondrement" d'Eric Zemmour dans l’opinion.



Eric Zemmour arrive en tête des personnalités politiques les plus rejetées (61%), une hausse de 4 points par rapport au mois de septembre, devant Jean-Luc Mélenchon (55%) et Marine Le Pen (49%).

Selon Gaël Sliman, président d’Odoxa, Eric Zemmour "chute particulièrement ce mois-ci (-7 points) auprès des sympathisants de droite hors RN tombant à la 16e place de leur classement avec seulement 31% de cote d’adhésion. Marine Le Pen, elle, progresse de 5 points auprès d’eux (elle est 9e) pour atteindre 38 % et devance nettement Éric Zemmour auprès d’un électorat initialement plus favorable au polémiste qu’à la candidate du RN".

Dans le cadre de ce nouveau sondage, seuls 16% des sondés estiment qu'Eric Zemmour peut remporter l’élection présidentielle, contre 32% pour Marine Le Pen. Si 27% des Français considèrent que Marine Le Pen est capable de diriger la France, ce chiffre tombe à 13% pour Eric Zemmour.

Selon les détails de cette étude, une vaste majorité des Français qualifient Eric Zemmour "d’extrême droite" (72%), "d’agressif" (70%), de "raciste" (70%), de "misogyne" (66%) et de "dangereux" (67%).

Seuls 15% des Français jugent Marine Le Pen "dangereuse".



Le président d’Odoxa constate "une dégradation spectaculaire" de la cote de popularité d'Eric Zemmour "sur tous les indicateurs".

Selon les sympathisants LR, interrogés dans ce sondage, Marine Le Pen serait plus capable qu’Eric Zemmour de diriger la France (26% contre 15%) et ils sont deux fois plus nombreux à estimer qu’Eric Zemmour est le plus dangereux des deux candidats (44% contre 22%).



Selon les précisions de la rédaction de Public Sénat, "l’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 1 005 Français interrogés par Internet les 17 et 18 novembre 2021. L’échantillon est représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération. La marge d’erreur des résultats d’ensemble s’établit, selon le score visé, entre plus ou moins 1,4 et 3,1 points. Elle est plus importante auprès de certaines sous-populations : de 2,5 à 5,8 points auprès des sympathisants de gauche".